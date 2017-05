El formato de la Feria de 2018 se decidirá antes del verano

Sin consulta popular. El formato de la próxima Feria de Abril se decidirá en los Plenos ordinarios de junio o julio. Esa es la intención firme del alcalde, Juan Espadas, que considera que no es necesario dilatar más la decisión. Será el gobierno municipal el que haga una propuesta tras las pertinentes consultas con los grupos políticos y agentes sociales. El alcalde no oculta su preferencia por mantener una Feria de siete días que arranque el domingo finalice el sábado con los fuegos artificiales. Espadas afirma que no cree necesario convocar una nueva consulta popular y ha criticado a quienes pusieron en cuestión el anterior referéndum y ahora reclaman uno nuevo.

El alcalde, durante la visita al Centro de Actividades Náuticas de Triana, junto al Pabellón de la Navegación, ha vuelto a aseverar que todos los indicadores afirman rotundamente que la Feria que acaba de terminar ha sido mejor que la del año anterior: "No hay nada que nos diga que ha habido algún elemento pero que con el formato anterior". Aunque sin afirmar rotundamente, Espadas no esconde su preferencia por mantener el año próximo el mismo formato de la Feria, por lo que llevará esta propuesta a uno de los próximos Plenos para que antes del verano quede configurado el calendario del próximo año. En 2018, la Semana Santa arrancará el 25 de marzo, y la Feria, de mantenerse igual, comenzaría el domingo 15 de abril. El Pleno también deberá decidir si se incluye uno de los dos festivos locales en la Feria: "La Feria ha tenido unos efectos económicos tremendamente positivos. Sin duda ha sido mejor que la de 2016. Mi obligación es decidir y luego elevar una propuesta de fechas y también sobre el festivo al Pleno. Lo más correcto es tomar la decisión antes del verano".

En ese Pleno, Espadas también hará una propuesta sobre la distribución de las casetas para lograr una ampliación sin que se tenga que ampliar el real.