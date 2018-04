En el real menos siempre es más

No hay día del año que una sevillana espere con más ilusión que aquel en el que -por fin- se coloca su traje de flamenca. Tras un millón de pruebas, de mil y un viajes en busca de los complementos adecuados y después de verlo colgado en una percha día tras día, ha llegado el momento de poder lucirlo. Traje regional completamente a la vanguardia y versátil en cuanto a tendencias se refiere, el de flamenca ofrece un sinfín de posibilidades a la hora de llevarlo y combinarlo. De ahí que muchas mujeres se atrevan con todo y en ocasiones, más que al real, parece que vayan a la pasarela. Por eso, es importante tener en cuenta una serie de claves a la hora de ataviarse con el traje de la alegría, el único que favorece a cualquier mujer que se lo ponga.

Si hay que hablar de hechuras y cortes, tanto Simof como We Love Flamenco han dado buena prueba de que este año en la variedad está el gusto. Canasteros, de neja, con volantes de capa... Todo vale, aunque guardando las distancias. Que diversos estilos se lleven la misma Feria posibilita que las mujeres puedan utilizar vestidos de años anteriores sin miedo a estar pasadas de moda. Por otro lado, tal variedad es garantía a la hora de dar con el que resulte más cómodo. Hasta ahí, bien por las pasarelas. Ahora toca pensar en la vida real, en el calor o el frío del albero, en las necesidades fisiológicas, en los brazos a la hora de bailar y en los pulmones si se quiere respirar. En la sencillez está la clave porque los complementos cada vez cobran más peso. Toca olvidarse de las faldas maxivoluptuosas, de los talles a la rodilla ceñidos hasta la asfixia y de mangas al estilo Locomia. Muy de moda hace unos años, el traje corto también merece ser desterrado. Gracioso en las niñas cuando son muy pequeñas, en las mujeres resulta poco favorecedor. Eso por no hablar de los tejidos. Si en pasarela puede que el cuero destaque, en el real es preferible recurrir al clásico popelín.

Femenino y sugerente, el traje de flamenca siempre busca resaltar la figura de la mujer. Por eso es habitual verlos muy ceñidos y con generosos escotes, tanto por delante como por detrás. Por comodidad (a mayor escote, mayor dificultad a la hora de que el vestido se encaje en el cuerpo), es preferible que los escotes se reduzcan un poco. ¿El más favorecedor? El que es en v, tanto por delante como por detrás. Éste, además de ser un clásico, ofrece muchas posibilidades a la hora de colocar el mantoncillo. A pesar de que las diseñadoras lo intentan, el escote de barco no es muy recomendable. En primer lugar, porque resulta incómodo; en segundo, porque es más propio de un traje de fiesta que de flamenca.

La anteriormente citada variedad de hechuras da licencias a la hora de plantear los diseños. No ocurre así con las mangas. Las tirantas, las mangas de farol y los volantes a la sisa son propios de los 90, no del siglo XXI. La manga, mejor larga y con discretos volantes. Resulta mucho más cómoda y práctica. En la vida real la mujer baila, picotea de la mesa y recoge jarras de rebujito de la barra, mejor que no lo vaya limpiando todo con su puño.

En cuanto a los complementos, éstos viven su mejor momento. Pero que ello no lleve a errores ni a combinaciones imposibles. Los pendientes se recomiendan grandes y llamativos pero sin intentar imitar a Alaska en la Movida. La flor, generadora de controversias, siempre sobre la cabeza y una sola. Ramilletes, coronas y demás, mejor para una boda; colocarla en el lateral, mejor para las extranjeras. En el caso del mantoncillo, su colocación es bien sencilla. Hay que evitar los mantoncillos a la cadera (nunca estuvieron de moda) o alrededor del cuello cual bandolero. Es preferible colocarlo jugando con los picos del escote, lo que aporta elegancia y sobriedad al traje de flamenca.

Fiesta en la que gustar presumir, el maquillaje se convierte en el perfecto aliado, aunque hay que recordar que menos siempre es más. No es necesario abusar de la chapa y pintura para estar guapa. La belleza natural sólo necesita un poco de rímel y unos labios rojos. Nada más. La cuestión capilar también bebe de la sencillez. Cola de caballo, recogido bajo o trenza de espiga; las grandes elaboraciones mejor para otro tipo de eventos.