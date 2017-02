Pública salud

Vaya por delante que me tengo por un rendido partidario de la sanidad pública, y no porque le deba la vida, que puede que también. Debido a mi condición laboral, siempre tuve la posibilidad de optar por una compañía privada, pero nunca me sentí animado a ello. Y no he tenido motivos para arrepentirme de mi apuesta, más bien al contrario. Defiendo este sistema de atención sanitaria porque, además de creer firmemente en lo público, estoy convencido de la calidad de sus profesionales y de sus servicios. Salvo contadas excepciones, siempre me he encontrado con sanitarios cargados de responsabilidad, buen hacer y amor por su trabajo. También la vida, con su acumulación de años y padecimientos, me ha dado para ser testigo de una sensible evolución en los recursos, métodos y procedimientos. La sanidad pública ha avanzado mucho y es cuestión de honestidad reconocerlo. ¿Recuerda alguien cómo eran determinadas pruebas diagnósticas hace veinte o treinta años? Hoy día te miran las entrañas y casi ni te enteras. Lamentablemente, otra cosa es el momento por el que ahora pasan estos profesionales sanitarios y los servicios que atienden. De los primeros sé de manera directa que han sufrido la crisis en sus carnes casi tanto como los pacientes a los que tratan. Y de los servicios, ya se sabe: atravesamos una situación tan saturada que amenaza colapso. Y no deja de ser curioso que, justo ahora, en el momento en que observo un mínimo regreso de la inversión en salud, es cuando todas las carencias derivadas de los recortes se han hecho más manifiestas. Y la gente ha salido a la calle. Dejando a un lado la politización que de este movimiento se pueda hacer, y que se hace, entiendo estas manifestaciones como una cívica expresión de resistencia: no estamos dispuestos a que se nos arrebate un sistema público de salud que apreciamos en muy buen grado. Y la resistencia, como dejó dicho el recién desaparecido pensador Todorov, es una forma imprescindible de la democracia.