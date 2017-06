Croqueteros

Menos mal. Pensaba que no llegaría nunca el día. Normalmente el ciclo de la naturaleza, cuando pasa el invierno trae primero a las golondrinas, luego llegan los aires acondicionados y de manera inevitable las fiestas de blanco y los campeonatos de cróquet, casi todo en El Puerto, capital mundial de este juego. Yo le pongo la tilde a la palabra siguiendo el ADN del idioma aunque Ignacio Casas, que es anglófilo, no lo hace. El calor y el cróquet en Vistahermosa son todo uno y eso que todavía no han llegado la riada de refugiados madrileños en sus audis-patera y sus mercedes-patera. Por supuesto al final de cada campeonato hay una croquetada , si se me permite el juego de palabras, en la Casa Club o como se llame el lugar. Hace unos años estaba yo en el vestuario del Club de Golf del Novo Sancti Petri, donde acabábamos de terminar un partido de fútbol en el campo que ahora han habilitado para prácticas (error imperdonable). Llegó enfadado Javier Moyano, que siempre ha sido muy deportista e incluso en su juventud compitió , creo que en balonmano. "Una cosa donde me gana un gordo no puede ser un deporte". Acababa de perder al golf que, si me permiten decirlo, creo que se parece más a un juego que a un deporte. Como jugar a las cartas o al ping pong. Sí, vale, se anda si uno quiere y si no le ponen un cochecito eléctrico. Y al final todo concluye con ir a tomarse unos vasos como si fuera el tercer tiempo de un partido de rugby. El pádel es casi anaeróbico y el mero hecho de que haya parejas mixtas le quita el esfuerzo viril y las palabras malsonantes que lleva aparejado todo esfuerzo competitivo. He de confesar que no sé muy bien las reglas del cróquet pero veo equipos mixtos con unas mazas y unas bolas de madera y en los resultados de los campeonatos, además de mucho apellido compuesto y mucho noble, veo también a mucho pureta. Será tan divertido como una partido de mus. Como no lo he practicado nunca no tengo elementos de juicio más allá de lo que he visto en alguna película con desarrollo en un palacio de la campiña inglesa o las fotos que salen en este periódico. Supongo que quienes lo practican se divierten un mazo, perdón otra vez por el juego de palabras. Me pregunto yo ¿porqué en el Novo no se practica el cróquet?¿Porqué en Sotogrande le dan con preferencia al polo? Toda actividad que se pueda practicar en equipos mixtos no es un deporte, a mi molesto entender. No pueden gritarse barbaridades y acordarse de los ancestros del árbitro o el contrario, con lo que desahoga eso .