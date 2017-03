La Cruzcampo

Después de 35 años de gobiernos socialistas en Andalucía la comunidad tiene los peores datos . Ha mejorado igual que lo ha hecho toda España, pero seguimos a la cola en todos los indicadores importantes. Incluso si miramos los cuatro años de gobiernos de Susana Díaz la pregunta sería como la letra del cuplé" ¿de dónde saca pa tanto como destaca?" Dicho de otra forma ¿en qué ha mejorado Andalucía en estos cuatro años para que importantes dirigentes del PSOE piensen que el futuro de su partido y el de España pasa por ella?. Andalucía tiene el menor gasto por alumno de todas las comunidades autónomas mientras es la que tiene la mayor tasa de abandono escolar y los peores resultados del Informe PISA. Es la que dedica menos dinero a la sanidad de todas las comunidades. Estas son joyas de la corona, según la jerga de la candidata a dirigir el PSOE. Los resultados de su gestión son desoladores. No entramos siquiera a considerar el atávico atraso en materia de empleo, cuyo diferencial con respecto a otras comunidades no se ha reducido ni en estos cuatro años ni en los 35 de gobiernos socialistas. Así que el éxito de Susana Díaz no puede achacarse a su gestión . Es comprensible, si nos ponemos cínicos, que para los miles de dirigentes de su partido que le deben el sueldo a la presidenta de la Junta sea importante un triunfo del susanismo porque su futuro está ligado al de la presidenta. Es una cuestión alimentaria que afecta, de una manera u otra, a cerca de 3.000 personas en Andalucía entre cargos de la Junta, diputados, alcaldes, concejales y esa legión de asesores que les rodea. Son muchos cuyo futuro está en manos de Susana Díaz así que la opinión de todos ellos es previsible. Por si fuera poco su peripecia vital, eso que ahora llaman el relato, no es digna de alabanza. Por más que se empeñe en recordar que es hija de fontanero la realidad de su vida es que no ha trabajado en otra cosa que no sea la política en toda su existencia. Representa, por si fuera poco, la Andalucía de pandereta cuya imagen se quería cambiar: bética, trianera, capillita, rociera, amante de los toros y la feria. El cúmulo de tópicos de la Andalucía folklórica e indolente. En Cádiz los datos son aún peores: la enseñanza concertada supera a la pública, se acaba de concertar con cinco hospitales de una empresa privada, todos los proyectos de la Junta están parados o acumulan años de retraso. No me extraña que en Madrid digan de ella que es como la Cruzcampo: solo gusta en Andalucía.