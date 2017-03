Gañote vil

Por lo que se ve el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz había hecho una especie de concurso con objeto de adjudicar entradas de gañote para la programación del Falla. No está claro qué criterios se han utilizado para resolver este gañotazo, si se ha premiado la labor de algunas entidades o se ha pedido a cambio cualquier tipo de actuación. Ni siquiera la publicidad dada al concurso.

No sé si entre los galardonados está la hermana de la concejala de Servicios Sociales que se benefició de algún gañotazo, Alexis Sánchez que se hacía fotos en el palco durante el Concurso del Carnaval o la nutrida nómina de asesores de Podemos y Ganemos, a los que se les suele ver en el Falla cuando algo es de su agrado. Igual la pareja Barcia-Del Campo se personan en algún palco para darle glamour revolucionario a cualquier función. No es descartable que aparezca el Felix Dzerzhinski del Ayuntaniento, ese tal Cherra que dice que es economista y que fue reclutado por el alcalde (o su pareja) para que le leyese la cartilla a Montoro en Bruselas y otras actuaciones fundamentales para el futuro de Cádiz dada su amplia trayectoria de jornalero que no dobló nunca el espinazo. El caso es que entre los agraciados no está, parece ser, Amigas del Sur, la ONG de cabecera del alcalde , ni la Asociación de Antiguos Operarios de Delphi, ni Ánfora, todas esas entidades de nuevo cuño alentadas por Podemos. Está AGADEN, veterana organización para la defensa de los animales, la Asociación Gaditana de Espina Bífida y una asociación que se llama Amazonas cuya actividad es desconocida. Debería haberse creado una ONG de Gañoteros, Gañotistas, Croqueteros y Croquetistas(no necesariamente dentro de la Junta de Cofradías) y una Hermandad de Gañotes Galvanizados De Grana y Oro. Luego está ese hombre que antes no tenía techo pero ahora debe tenerlo que frecuentaba y daba lustre a los palcos municipales. Una nueva aristocracia ha llegado a la ciudad formada por los amigos de los concejales, como antes con el PP y antes con el PSOE. Cada partido llega con sus huestas y al frente, en esta ocasión, Don Nuño González Santos. Estos de Podemos lo revisten todo de una cierta mística, como el que hace la revolución cada minuto en cada esquina, se trate de lo que se trate, incluso adobado con alguna metáfora de las que le gustan al alcalde. Si entra una pareja,una hermana, un asesor de la deuda ilegítima, unos sobrinos de una concejala, todo está justificado por la revolución proletaria.