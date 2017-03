Hacienda somos todos

Debemos ser la primera ciudad española donde todos sus vecinos cumplen escrupulosamente con Hacienda. Aquí no defrauda ni dios. Todo el mundo al día. Todos hacen factura, le ponen el IVA correspondiente, hacen su declaración trimestral de IVA soportado e IVA repercutido, todo el mundo paga religiosamente todos sus ingresos en el IRPF, cumplen con el Impuesto de Sucesiones aunque no les guste, respetaron la cláusula suelo en su momento y solo ahora van a reclamar, todos han pagado plusvalías aunque al vender su vivienda lo hicieran a un precio inferior al que la compraron, si les toca la lotería o cualquier juego de azar lo declaran. Esta ciudad parece llena de calvinistas nórdicos estrictos cumplidores de sus obligaciones. Todos respetan al vecino, nadie tira papeles al suelo ni abandona muebles en la calle, todo el que tiene perro recoge las caquitas y le hecha lejía al pipí, bares y vecinos respetan los horarios para no molestar al resto, los capillas solo salen en Semana Santa(salvo el Perdón) y van a paso ligero para no interferir el libre tránsito de la población. Esto es el paraíso, un remanso de paz, de gente cumplidora con las leyes y las normas.

De manera especial en el carnaval: no hay agrupación que no tenga constituida una asociación sin ánimo de lucro o una empresa para emitir facturas y poder cobrar con los impuestos correspondientes. Luego estas asociaciones o empresas que representan a las agrupaciones declaran los impuestos de sociedades correspondientes. Cuando pagan a a los componentes de las agrupaciones les hacen la retención del IRPF que ingresan en la Agencia Tributaria según estipula la legislación fiscal. No digamos artesanos, artistas, maquilladores, attrezzistas y el resto de involucrados en la producción y montaje. Todo el mundo al día, no defrauda nadie. Cabe suponer que los capillitas serán todavía más estrictos porque están en situación de superioridad moral con respecto a los demás ya que tienen que cumplir unos códigos y unos compromisos establecidos por su dios. Cuando contratan una banda, pagan flores o hacen un encargo al orfebre de turno, todo lo llevan de manera escrupulosa según establece la legislación tributaria española. Cádiz siempre por delante. Si en España hay un 25% de fraude fiscal, si futbolistas empresarios y políticos han estado evadiendo al fisco, si había millones y millones en Panamá, ninguno era de Cádiz.