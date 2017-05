Pechos de hojalata

El 10% de los españoles declara ir a misa todos los domingos aunque se dicen católicos el 80%, el 35% de los españoles se declaran madridistas aunque solo 80 mil van los domingos al Bernabeu y unos dos millones ven al que dicen su equipo en la televisión, en ambos casos los feligreses lo son por los mismos motivos: seguir la corriente mayoritaria. Aquí la gente se parte la camisa por cualquier causa siempre y cuando no les cueste ni dinero ni molestias, sobre todo cuando se trata de apostar a caballo ganador. Recuerdo como si fuera ayer cuando la Junta llegó a un acuerdo con el entonces obispo de la diócesis, Antonio Ceballos, por el cual compraba el Oratorio de San Felipe Neri a cambio de una serie de obras por valor de 40 millones de euros, entre otras la construcción de algunas parroquias. La Junta pretendía construir un Memorial de las Libertades, Centro de Estudios Constitucionales o algo parecido. En el Oratorio se celebraba una misa a la semana. Unos cien tridentinos se congregaron dos domingos seguidos ante el templo, recogieron algunas firmas y la Junta de Andalucía se asustó. 100 personas acabaron con un proyecto que tenía un alcance nacional. Esos mismos cien no volvieron a ir ningún domingo al Oratorio pero deben sentirse muy contentos porque pararon un proyecto que debería tener un parecido exacto a la quema de conventos en su ofuscado y radical entender. Ahora permanece cerrada la Pastora y la Castrense pero nadie se manifiesta, nadie siente la necesidad de ir a misa en esas dos iglesias. Supongo que irán, si es que van , a San Lorenzo, a San Antonio o a cualquier otro templo pero pensarán que salvaron la fe de su dios de las manos ateas. Ninguno se habrá arrepentido ni verá contradicción alguna en sus actos. Nadie se manifiesta contra el Gobierno de España, que era el que inexplicadamente iba a costear el arreglo de la Castrense. Tampoco contra el obispo Rafael Zornoza, responsable de que permanezca cerrada la Pastora. No es lo mismo gritar contra los malvados socialistas que son, al parecer, unos comecuras, que hacerlo contra Rajoy, Cospedal o el pobre de Don Rafael, tan aplicado en todo menos a la hora de meter en cintura al exdirector de Salesianos. Mientras tanto todos y cada uno de los fines de semana las calles de Cádiz se ven tomadas por los creyentes de no sé qué imagen que la vuelven a sacar en procesión porque no basta con la estación de penitencia de la Semana Santa ni con que le recen en sus templos respectivos.