Una vez le preguntaron a Luis Aragonés cuál era el mejor jugador que había entrenado. Respondió :Shuster, cuando llevaba la pelota yo pensaba "si fuera él ahora la pisaba" y él la pisaba "ahora yo daría un pase largo" y él daba un pase largo. A mí me pasa lo mismo cuando oigo a Teresa Rodríguez en el Parlamento de Andalucía, sobre todo cuando se enfrenta a Susana Díaz: suelo estar de acuerdo al 100% con lo que dice sobre la presidenta y aspirante a secretaria general del PSOE, que se dedica al postureo mientras Andalucía tiene los peores índices en desempleo , sanidad o educación. Cosa bien distinta es que diga una cosa y haga otra. Dice bien en que los de Podemos no pueden parecer pintorescos pero luego se va a la puerta de la cárcel de Jaén donde cumple condena por agresión un tipo de su partido y le trata como si fuera una víctima. Es pintoresco que los diputados de Podemos se solidaricen con los vecinos de Alsasua que intentaron linchar a unos guardias civiles. Es pintoresco que se pongan camisetas con mensajes o que prometan sus cargos con una soflama. Es pintoresco que pretendan gobernar un país que pretenden romper. Ni siquiera hace falta irse tan lejos: en su propia casa puede ver el pintoresquismo que no desea para los suyos. Su pareja tomó posesión y fue a la despedida del Elcano en mangas de camisa, se ha liado a cambiar banderas como si odiase la de España. Un concejal de su partido quería llevar el pendón de la ciudad en mangas de camisa y una concejala se presenta a guardar un minuto de silencio en shorts y sudadera amarilla. Quitan el busto de la escritora Mercedes Formica con la excusa de limpiarlo y luego resulta que era porque no estaban de acuerdo con sus puntos de vista. No sé si es pintoresco tener 15 asesores y los 10 concejales del gobierno local liberados, pagarle con dinero público de todos los gaditanos a un asesor para que vaya a Oviedo o Bruselas con la monserga de la deuda ilegítima: con una mano se firman manifiestos y con la otra pólizas de crédito con los bancos. A mí me resulta pintoresco montar un show en una casapuerta para dar la sensación de que se lucha contra los desahucios, de la misma manera que es pintoresco decir que lo más importante es que coman los niños como si Cádiz fuera Alepo o Mosul y luego los servicios sociales detectan a 100 menores con necesidades. Al final resulta que el mejor elogio que le puede dirigir al alcalde y pareja sentimental de Teresa Rodríguez es que coge el autobús, cuando vive en La Viña y ¿trabaja? en San Juan de Dios.