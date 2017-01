Sería necesario abrir un debate sobre si la televisión es un servicio público o es un mero entretenimiento como el cine, el teatro o la música.. En ese debate habría que determinar el coste que debe tener un servicio como este en momentos de recortes del gasto público que afectan a servicios esenciales como la educación, la sanidad, la dependencia o las pensiones. Caso de que se concluya que es necesaria la existencia de televisiones públicas, también sería oportuno determinar si con que haya una dependiente del Estado es suficiente o hace falta también una en cada comunidad autónoma y en cada ayuntamiento. Lo que no puede ocurrir es que cada televisión pública sea un juguete en manos del parito que gobierne, dedicado a manipular las conciencias de los ciudadanos. Haría falta un canal público a coste razonable con una programación independiente y de calidad. Ahora imitan lo que hacen las privadas por lo que es difícil defender la necesidad de emplear millones para engendros como el de Juan Imedio o para que nos cuenten lo bien que lo hacen los políticos que mandan. Televisión Española cuesta 39 euros por habitante y año, Canal Sur 25 euros y en Onda Cádiz hemos pasado de 30 a 20 euros. ¿De verdad hace falta dedicar 84 euros por ciudadano y año a tener tres canales públicos? Ya sé que son fuente de empleo y yo les deseo a todos los trabajadores de los medios públicos lo mejor pero ¿hay que detraer dinero de la sanidad , la educación, las pensiones o la dependencia para que veamos el carnaval en Onda Cádiz o Canal Sur, para que los directivos del canal autonómico ganen más que la propia presidenta de la Junta? ¿Para qué tiene que existir un canal público de televisión en Cádiz? El carnaval lo podría dar cualquiera, la Semana Santa tertulias e informativos ya las hacen todos los canales privados. ¿Para qué sirve Onda Cádiz? Lo único que hace que no podría hacer ninguno es dar los plenos, que es un buen servicio público pero no sé si ese empeño precisa dos millones de euros que, según dicen, es lo que cuesta ahora al año. O cuatro millones que costaba en tiempos del PP, incluidas las derramas. ¿Era imprescindible que hubiera un programa de mascotas con Latife Kalaf o un programa de acertijos como El Farol? No basta con decir que antes se manipulaba más que ahora: Onda Cádiz sigue siendo un juguete en manos del partido de turno para regalarle a los amigos programas de radio, huecos en las tertulias o propaganda partidaria. No basta con decir que antes se manipulaba más.