El año del buenismo

Si no fue Oscar Wilde quien lo dijo , merece la pena atribuírselo. Algo así como que la única manera de acabar con la tentación es caer en ella. Pues bien, lo confieso, me rindo al buenismo. Me he hecho buenista convicto y confeso. Ya estaba harto de ir siempre a contracorriente así que me he dedicado estas entrañables fiestas a desearle lo mejor a vecinos, compañeros, familiares (incluidos cuñados) y todo viandante que me he cruzado por la calle. Cuando se acercaba el día 31 le deseaba a todo el mundo que tuviera un buen año, dese mi quiosquero hasta Diego del Bar Los Amigos de San Fernando. Sin excepción, con intensidad . Iba a bordo de una sonrisa que no me quitaba ni a sol ni a sombra. Le deseé bondad y éxitos a los capillitas, al alcalde, al Equipo de Gobierno, a la Moderna de Pueblo, a Torrente, al Tío del Bigotillo, al Peñista de la Zona Franca. A todos les mandé una felicitación navideña escrita de mi puño y letra con todo tipo de deseos benéficos. Tan es así que he solicitado el ingreso en varias cofradías, unas del sector sevillí (La Palma y el Ecce Homo) y otras del más recalcitrante clasicismo (Vera Cruz). Me he sacado el carnet del Cádiz en el Fondo Sur para apoyar al alcalde y su familia e incluso me he aprendido el pasodoble de Manolito Santander, al que le perdono todo. He pedido a Luis Fraude que me acepte en su coro para escoltar a David Navarro y a Manolo Vizcaíno De hecho ya les he dado los 150 euros que piden para el tipo. Voy por Cádiz cantando lo bonita y reluciente que está la ciudad, lo bien que lo hacían los de antes pero lo bien que lo hacen los de ahora. Me he hecho de varias entidades para que luego la gente no diga. Algunas del tipo amas de casa y personas mayores que tanto le gustaban a Teófila y otras como los los exdelphi , Ánfora y Amigas del Sur que le gustan a José María González. Estoy pensando incluso llamarle Kichi .Antes no me salía pero ahora soy otra persona. He pedido el ingreso en la Asociación de Reyes Magos y ya he salido de figurante en alguna carroza. Voy a ver si me eligen aunque sea Estrellita de Oriente. Ya he empezado mi campaña haciéndome muchas fotos con el Cartero Real y colgándolas en mi cuenta de Facebook y de Tuiter. Antes los nombres los decidían Alfonso Pozuelo y Antonio Pérez Sauci en la barra del Veedor pero dicen que ahora es completamente democrático, así que he empezado a hacer méritos. He llegado al extremo de ofrecerme para presentar todo tipo de actos e incluso he encargado mi capa de los Caballeros Hospitalarios. Soy otra persona.