El fotógrafo satirón

Soy un fiel seguidor de Pablo Juliá, Emilio Morenatti y Kiki, tres de los mejores fotógrafos gaditanos. Amigo de muchos de ellos(¡esa foto de los maratonianos morsegones , Eulogio!), aunque algunos fueran a reventar un acto en conmemoración de la Liberta de Prensa donde se rendía homenaje al periodista cordobés Julio Anguita Parrado, muerto en la guerra de Irak, con la presencia de su madre en el propio evento porque querían entrar en la APC y los estatutos son muy estrictos. Me parece una profesión fascinante más allá de los móviles y el photoshop, son gente que están a pie de calle, que no pueden hacer su trabajo en la redacción. Por eso Morenatti lleva una prótesis y alguno de ellos se han llevado palizas y golpes de todo tipo. Me encantan los fotógrafos del caballito. Como dice mi tío José Joaquín: el caballo de cartón es el único animal que no come y le da de comer a su dueño. En San Juan de Dios hubo uno muchos años. Allí hacía fotos a parejas , novias y soldados con su caja mágica y su revelado al momento. El último fue familia del añorado Carlos Rueda . También ha habido fotógrafos extraordinarios en la ciudad como Raimundo,Ramón Muñoz,Salva, Hernández, Dubois, Movellán(padre e hijo), Aranda , Juman y muchos otros que siguen en activo cuya relación sería larga. Ese estudio de Segundo y Rosita en la calle San Francisco con Marrufo y Manoli Lemos haciendo las fotos de comunión. Recuerdo la goma con la que sujetaba el flash Angelito en un alarde de artesanía, a pesar de que en la mayoría de los casos no le llegara a funcionar. También me acuerdo de Juan , que hasta que él no llegaba no se podía terminar un acto. Jamás llevaba dinero ni tabaco en los bolsillos, lo que no le impedía recorrer Cádiz de punta a cabo, como cantaron Los Carreros. Muchos de los archivos de estos fotógrafos irrepetibles se perderán como lágrimas en la lluvia, a pesar de los intentos privados de algunos y la indiferencia de la administración. También es una ciudad de grandes aficionados a la fotografía, motivado quizás por la luz de sus atardeceres.

Ahora bien, el cénit lo ha puesto el fotógrafo satirón que embaucaba a las niñas con la golosina de un reportaje fotográfico gratuito para poder morsegar en vivo y en directo, aparte de hacerse un apaño manual a la vista de las menores. Es casi para el tipo de una chirigota . Cuando todo el mundo le ha prestado atención al que se coló en el yate saudí a mí me ha sorprendido el fotógrafo que se aprovechaba de la vanidad o la ingenuidad de algunas pobres chiquillas.