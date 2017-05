Le llaman relicario

Para justificar la supresión de la diosa y las ninfas del carnaval el alcalde utilizó el imbatible argumento de que se habían recibido 1.500 firmas para promocionar tal medida. En pura lógica cuando llegaron 6.000 para que se le diera la medalla de la ciudad a la Virgen del Rosario al alcalde no le quedó más remedio que apoyar la iniciativa por mucho que a la mayoría de sus votantes, concejales y socios de gobierno no les hiciese la menor gracia. El Ayuntamiento entendido como buzón de correos. Ahora dice el alcalde que la EDUSI se va a hacer con el pueblo, aunque no está muy claro qué quiere decir esto. ¿Van a someter a referéndum el proyecto de las naves de Tabacalera entre los vecinos de la zona o en toda la ciudad?¿Va a ser algo parecido a un presupuesto participativo modelo Porto Alegre? ¿Quiere esto decir que los planes Urban y Urbana se hicieron contra el pueblo (bueno, la pérgola de José David Sánchez de Medina sí)? El alcalde, cuando se pone enfático, suena siempre a final de pasodoble o quizás sea un prejuicio mío. Lo veo todo muy impostado, como cantado por arribita. Lo importante, digo yo, será que esa EDUSI que fue rechazada en primera convocatoria y que ahora ha sido aprobada sirva para mejorar la vida de los ciudadanos. Al fin y al cabo a los concejales los elegimos para que arreglen problemas (paro, vivienda, calidad de vida) no para que discutan cómo se vive en Venezuela o si Cádiz es ciudad de paz y no queremos fronteras. El alcalde llevaba una buena semana y todo se enturbió al final. Empezó el lunes con la resolución sobre el destino de los fondos europeos y terminaba el viernes con el PSOE apoyando la municipalización de los servicios de playa, por mucho que todavía no sepamos qué mejora supone esta medida. Pero he aquí que se coló el debate de la medalla y lo enturbió todo. Máxime cuando los socios de gobierno de Podemos, lo que en un lejano día fue IU, se mantuvieron en sus trece contra la medalla aunque su portavoz se hiciese perdonar la decisión y pidiese indulgencias plenarias al prior de Santo Domingo, por lo que pueda ocurrir, que no se sabe muy bien si hay otra vida porque nadie ha vuelto. Así que la semana que iba bien se enredó en el minuto 93. Para que ustedes vean que hasta el rabo todo es toro, si en una ciudad amiga de los animales se puede repetir semejante frase. Seguimos a la espera del Pemán, el Portillo, el Tiempo Libre, el carril bici y el mercado gastronómico pero no hay que ponerse nerviosos, que los play off están a tiro de piedra.