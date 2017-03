El negocio educativo

El Colegio San Felipe Neri ha iniciado una campaña publicitaria donde promueve la excelencia educativa de su centro, como no podía ser de otra manera. Me parece fantástico que la gente se anuncie en los medios de comunicación ya que los periodistas viven de eso. Es muy respetable la decisión del centro a la hora de publicitarse ya que ha comenzado el proceso de escolarización y tiene que promover su prestigio. Coincide también con la campaña realizada por los centros educativos católicos "yo soy de los salesianos, yo soy de los marianistas". Viene a confirmar un punto de vista que a mí me parece incuestionable pero que ha sido controvertido: la educación es un negocio para los centros privados, sean concertados o no. Por supuesto es legítimo que así sea, por lo que habría que reconocerlo sin más . El desfase entre la capacidad para la autopromoción de los centros privados con respecto a los públicos es enorme. Estos no tienen medios para su promoción y tan solo algunas organizaciones sindicales y de padres salen en su defensa en una valerosa actitud ante la dejadez de la administración educativa y el partido que está a su frente. Es difícil que nadie se pueda creer que el Partido Socialista defiende la enseñanza pública si sus dirigentes llevan a sus hijos a centros privados. Sin excepción. Incluso ese añorado sindicalista de premio y glorieta llevaba a sus hijos a centros religiosos. Si quienes tienen encomendada la tarea de gestionar la enseñanza deciden escolarizar a sus hijos en centros privados concertados es complicado que la sociedad acepte como natural la mejor dotación que debería tener lo público sobre lo privado. Si quien tiene que decidir la gestión de los recursos a la hora de resolver sus asuntos particulares actúa así, nadie podría aceptar que es mejor la pública que la privada. Digo más: todos los progres de pacotilla que con una mano dicen defender la enseñanza pública y con otra matriculan a sus hijos en centros religiosos no solo incurren en una aguda contradicción sino que a partir de ese momento cualquier otra cosa que nos cuenten tendrá el mismo valor moral de quien dice una cosa y hace la contraria.

Conviene recordar que todos los condenados por corrupción en España han estudiado en centros religiosos, unos concertados y otros no. Es la cruda realidad. Pregúntele a Rato, a Bárcenas, a Granados, a Blesa. Esa debería ser mejor campaña que la de "Yo amo el 5%" de los esforzados defensores de la enseñanza pública.