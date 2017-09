Marina Bay es territorio de Vettel

Alonso calla sobre su futuro

En medio del revuelo por las informaciones oficiosas que lo sitúan una temporada más en McLaren, Fernando Alonso (McLaren-Honda) aseguró en el circuito de Marina Bay que, sea cual sea la escudería donde esté, sus aficionados lo van a "volver a ver ganar". "No hay ninguna novedad, la decisión que tome para el año que viene va a ser para ganar. No tengo la necesidad ni las ganas de luchar por estar entre los 12 primeros. Donde vaya el año que viene, mis aficionados van a volver a ver a Fernando Alonso ganar, mi decisión va a girar sobre eso", aseguró Alonso sin corroborar o negar los rumores. El bicampeón del mundo aseguró no conocer los movimientos de su escudería que, según varias informaciones, ha acordado desvincularse del fabricante de motores japonés para utilizar unidades de Renault. "No tengo ni idea", insistió Alonso tanto en la rueda de prensa oficial. El español, quien declaró que su objetivo es tomar "la mejor decisión" para su futuro, insistió en que su objetivo es ganar. "Voy a darle la oportunidad primero a McLaren, ya veremos lo que pasa con mi futuro en las próximas semanas", añadió sobre su relación con McLaren.