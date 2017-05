Lo dejó Federico escrito: "Para los barcos de vela/ Sevilla tiene un camino/ Por el agua de Granada/ solo reman los suspiros". Me valgo de estos hermosos versos del poeta para comentar el sentimiento de estupefacción que parece haberse instaurado por la demolición de la estación de tren en Loja. Ahora todo son suspiros de queja, llanto y requiebro. ¿Y ahora nos sentimos engañados cuando desde el principio del proyecto se contemplaba derribar el edificio? Permítanme compararlo, aún siendo odioso, con reclamar que los aficionados del equipo de fútbol de nuestra ciudad estuvieran sorprendidos por el descenso de categoría del equipo balompédico.

¿En dónde estaban los responsables de la ciudad o municipio o provincia cuando se presentó el proyecto? ¿Mirando los barcos de vela que llevan a los asientos del autonómico parlamento capitalino? ¿Es que las aguas de los ríos de Granada solo llevan para Sevilla? ¿O incluso, contra toda corriente, hacia Madrid? ¿O nos retiramos en Bruselas?

¿Qué nos queda en Granada sino suspirar y quejarse como en los versos de nuestro poeta? "¡Ay, amor que se fue y no vino!". Se nos han ido tantas cosas que los granadinos ya tenemos fama de que solo nos quejamos, que esta es la tierra del eterno quejido y lamento. ¿Por qué será que nada nos dan e incluso que nos quitan lo poquito que mantenemos?

Con llanto y sangre (metafóricamente) puede que consigamos traer para esta demolida tierra el proyecto del acelerador de partículas IFMIF-DONES; mientras que la sede europea del Medicamento se fue para Barcelona, entre otras razones por las comunicaciones que dispone esa ciudad. Me pregunto qué hubiera pasado si la alternativa hubiera sido Sevilla. ¿Dónde están nuestros responsables políticos, esos a los que votamos una vez cada cuatro años y a los que les pagamos al menos catorce veces al año para que defiendan los intereses de esta ciudad? ¿Tienen tiempo para otra cosa que no sea pelearse entre ellos por ocupar sus propios sillones o para acusar al contrario político de hacer lo que ellos mismos hicieron antes de ayer, o quizá ayer mismo? ¿Podrían emplear algo de su tiempo en leerse los papeles que afectan a esta tierra y no solo los "tuits" que les mandan desde su sedes nacionales?

Dejemos las quejas y recemos para que el próximo otoño e invierno nos caigan del cielo unas impresionantes nevadas y nuestra Sierra, esa no se lo pueden llevar, acoja a muchos esquiadores sevillanos, madrileños y belgas. Vale.