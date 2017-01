El frío es mentira

Mi padre entonaba un estribillo de un popular tango que comenzaba con: "Todo es mentira"; y lo completaba con "todo es mentira en la vida" para hacer referencia a los desengaños que se cruzan en el destino de las personas. Lo que creías hoy a manos y pies juntillas, resulta que era más falso que el latón abollado. A lo mismo estaba anticipando eso que ahora le han dado por llamar posverdad.

Una de las primeras posverdades que descubrimos en la vida es que los regalos de ese señor gordo vestido de rojo no son realmente sus regalos. Luego descubrimos que nuestros progenitores, aunque lo intenten, realmente no pueden conseguirlo todo; posteriormente descubrimos que el primer amor es el más efímero o el que más te fastidia la vida, al contrario de lo que tú creías. En esos momentos ya empiezas a entonar el estribillo del tango. Pero vamos, esas mentiras las vamos superando con ánimo cada día.

Sin embargo hay mentiras que a mí me cuestan mucho creerme porque me las han explicado como verdades absolutas, casi de fe. Y una de ellas, en estos días de frío, me trae muy desasosegado. Me refiero a la inexplicable, según nos mienten todos, subida de la tarifa eléctrica. Resulta que nadie puede explicarla o nadie es responsable o nadie se hace cargo del hecho.

Reconozco que mis conocimientos de economía no están a los niveles de los magníficos másteres que ofrece mi querida UGR pero, según la más elemental ley económica, si hay gran demanda de algo resulta que la curva se desplaza hacía algún lado y finalmente los precios se desplazan hacia no se que otro lado y los precios suben. Eso lo saben, o deberían saberlo, hasta en la primaria. ¿No dicen los gasolineros que los precios suben en plena salida de los veraneos, los puentes, etc., porque es que hay mucha demanda? ¿O son casualidades? ¿Quién dice posverdades? ¿O será el gobierno el que no explica bien todos los impuestos que estamos pagando en el recibo de la corriente?

Visto todo lo cual yo estoy por pronosticar que las próximas subidas de tarifa eléctrica será cuando en junio nos venga una ola de calor y pongamos el aire acondicionado a toda potencia para estar muy fresquitos. Entonces tendremos que recordar que eso de que el Polo Norte se está derritiendo es mentira y es un invento de los chinos, que ya sabemos que cuentan muchas "trolas". Hasta el propio presidente de los yanquis lo proclama. Y lo de ahora, no es frío, es falta de calor. Vale