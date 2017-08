Actriz y escritora

Lorena Franco es actriz, tiene una larga trayectoria en cine, series y publicidad. También es escritora. Tras la autopublicación de once novelas en Amazon su obra La viajera del tiempo se convirtió el año pasado en un fenómeno de ventas sin precedentes en la plataforma. Acaba de publicar Ella lo sabe, una novela que se ha vendido a cuatro países y en la que los personajes tienen varias caras.

-Antes de publicar Ella lo sabe había autopublicado varias novelas...

-Empecé con la autopublicación de once novelas en Amazon. He tenido la oportunidad a raíz del éxito de La viajera del tiempo de que la editorial haya publicado Ella lo sabe. Es un thriller psicológico que pertenece al Domestic Noir, es decir, que los personajes son personas normales y corrientes, mucho más próximos a los lectores.

-¿Qué suponen para los nuevos escritores plataformas como Amazon?

-Yo lo vi facilísimo y es una buena oportunidad de publicar en digital y en papel. Es un recurso rápido para llegar a todo el mundo, a lectores a nivel mundial. Y además permite llevar el control directo de las ventas y de otros aspectos.

-¿Cómo fue el proceso de escritura de Ella lo sabe?

- Ha ido variando mucho el proceso. Soy de ir creando tramas dentro de la trama principal y eso lleva un proceso largo. Tenía claro que tenía que estar ambientado a las afueras de Barcelona, en una urbanización y en una calle en la que parece que nunca pasa nada pero pasa. Y he tenido muy presente algo que dicen los japoneses, que las personas tenemos tres caras. Una es la que mostramos al mundo, otra la que mostramos a nuestros seres cercanos y la tercera la que solo vemos nosotros, nuestra cara oculta. Y esa tercera ha sido fundamental en este nuevo libro.

-El libro se ha vendido ya a cuatro países...

- De momento se va a traducir en polaco e italiano y hasta ahí puedo leer. Habrá más países pero de momento no puedo contarlo. Nunca te esperas que tu novela vaya a traspasar fronteras. Sueñas con ello pero ya está.

-A la hora de escribir, ¿le influye el hecho de ser actriz?

-Influye en todo. Escribo de una manera muy cinematográfica. No me gustan las florituras y los personajes los creo desde un punto de vista muy cinematográfico. Muchos lectores me han dicho que ven Ella lo sabe para una película o para una mini serie de televisión.

-¿A usted le gustaría?

-Por supuesto. Cualquier escritor querría ver su novela recreada por unos actores. Y si encima son actores a los que admiras pues mucho mejor.

-En usted ha influido mucho Ruiz Zafón...

-Me encantó desde La sombra del viento. Esa magia oscura, Barcelona… Cuando lo leía pensaba, ¿por qué no voy a crear yo mis propias historias? Y así fue. Eso sí, tenemos estilos diferentes.

-¿Es más complicado enfrentarse a escribir un libro o a leer un guión?

-Es más complicado enfrentarte a la hoja en blanco. Cuando vas a actuar ya te dan algo hecho, que luego tú te tienes que preparar, pero no lo empiezas desde cero. Al escribir todo tiene que encajar, reescribes personajes, la historia...

-Es muy activa en redes sociales, una herramienta a través de la que llega a sus lectores...

-Son primordiales. Me gustan las redes sociales. A Andrea, la protagonista del libro le gusta cotillear por la ventana, pues a mí por las redes sociales (risas). Que los lectores vean quién hay detrás del libro, que cuelguen fotos con el libro… Todo eso me gusta.

-¿Cuáles son sus proyectos más próximos?

-Ya estoy escribiendo la próxima novela para que vea la luz el año que viene, llevo ya trescientas páginas. También estará ambientada en Barcelona y es un thriller. En marzo y abril estuve en la India rodando una película para Bollywood y en otoño es l estreno en Bombay. Sigo con proyectos de publicidad a nivel nacional e internacional.