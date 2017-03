Adele confirma en un concierto que se ha casado

Tras meses de especulaciones, la cantante británica Adele eligió un concierto en la ciudad australiana de Brisbane para anunciar que Simon Konecki ya es su marido. El anuncio tuvo lugar cuando introducía su hit Someone Like You, que recuerda cómo se sentía "al comienzo de la relación" que inspiró la canción. "Porque, por muy malo que pueda ser romper, por muy amargo, horrible y confuso que pueda ser, ese sentimiento de cuando te acabas de enamorar de alguien es el mejor sentimiento del mundo", contó. "Soy adicta a ese sentimiento", continuó la cantante de 28 años ante unos 60.000 fans. Pero "obviamente, no puedo volver a vivirlo porque ahora estoy casada", confirmó al tiempo que su fans interrumpían sus palabras con un fuerte aplauso.

Durante la pasada gala de los Grammy, la cantante ya se refirió a Konecki como su marido tras recibir uno de los galardones, aunque en las entrevistas posteriores en el backstage habló de él como su "pareja".

Konecki, de 42 años, es un ex financiero fundador de drop4drop, una ONG cuyo objetivo es el acceso global al agua limpia. Ambos tienen un hijo en común, Angelo. Aunque se conocieron en 2011, su relación se mantuvo fuera de los titulares hasta que Adele confirmó su embarazo en 2012.