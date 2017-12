"Adri es mi mitad, significa para mí la esperanza"

Ana Fernández termina el año rodeada de éxitos. En lo personal su relación con el músico Adrián Roma va viento en popa. En lo laboral está a punto de estrenar la segunda temporada de Las chicas del cable en Netflix y ha sido elegida como maestra de ceremonias de los premios Actitud 43 patrocinados por Licor 43.

-Mañana se estrena la segunda temporada de Las chicas del cable. ¿Puede adelantarnos algo de los nuevos capítulos? ¿Cómo evolucionará su personaje, Carlota?

-La nueva temporada arranca con un acontecimiento fuerte y si las chicas quieren sobrevivir tendrán que guardar un secreto y paralelamante se desarrollará una revolución en al compañía de teléfonos. Carlota sacará su lado más revolucionario sin importarle las consecuencias, seguirá sus ideales hasta el final. Me identifico con ella, con su actitud y con su fidelidad hacia las personas que quiere y aprecia. No hay en ella ni en mi un ápice de falsedad y trepismo.

-La relación de Carlota y Sara en la serie ha impactado. Ser mujer y que te gustasen las mujeres en 1928 tendría que ser muy fuerte. ¿Cómo avanzará esta relación? ¿Le gustaría que Carlota y Sara acabaran juntas?

-Bueno ya desde la Grecia antigua existía la homosexualidad, bisexualidad y todo tipo de relaciones personales, creo que tenían más libertad que en 1929. Me gustaría que el personaje de Carlota realizara todo lo que significa la serie, ella empezó como una flapper pero según va creciendo y viviendo experiencias se está volviendo una revolucionaria y eso me encanta.

-Ha sido maestra de ceremonias de una gala que premia la Actitud 43. ¿Qué es la actitud para usted? -Ha sido un placer para mí poder presentar los premios de esta revista, la más importante de moda del mundo. La actitud para mí lo es todo, por la actitud sobrevives que al final es para lo que estamos aquí, si no tienes actitud puedes perderlo todo y a todos, puedes perderte a ti y no volver a encontrarte.

-Es calificada como una it girl, por su presencia en las alfombras rojas y eventos. ¿Le gusta serlo?

-A todos nos gusta gustar y que digan cosas bonitas de nosotros de vez en cuando, quien diga que no le agrada miente. A mí me gusta sentirme guapa, a gusto con mi genética, a día de hoy lo estoy. Aceptando cada imperfección y cogiéndole cariño. Así deja de ser algo no aceptado y pasa a ser una característica personal. El término de it girl para mí no me gusta, me mola más llaverito por lo pequeñita que soy.

-En el amor, ¿está feliz?

-Soy afortunada, puedo decir que siempre me han querido mucho y siempre he querido mucho. Adri es mi mitad, significa para mí la esperanza, esa ventana que se abre, el volver a sentir intensamente, el ilusionarme y amar plenamente de nuevo. Siempre nos decimos que somos un gran equipo, somos amigos, somos amantes, somos todo lo que engloba una pareja genial. Si añadimos a sus dos teckel y a mí labradora somos familia numerosa. Nos flipa la familia que hemos creado.

-¿Cómo se presentan estas fiestas? ¿Qué celebra?

-Con la familia, calentitos en casa, achuchándonos mucho, comiendo mucho turrón, yendo a la nieve a jugar... Celebro de este año todos los retos superados y las putadas sobrellevadas, al 2018 le pido salud, risas, recompensas, que el disco de Marlon tenga el éxito que se merece, porque son un diamante en bruto, que Las chicas del cable lo sigan reventado y que se posicione dónde debe estar.