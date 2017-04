“Ahora es muy fácil perder nuestra identidad a cambio de notoriedad”

¿Vendería Adriana Ugarte cualquier experiencia de su vida a cambio de dinero? La actriz lo tiene claro, no, pero su nuevo papel en la ficción sí que lo hace y sufre las consecuencias. Se trata de “una historia revolucionaria y una reflexión necesaria, que plantea una moraleja muy bella: pon el dinero a tu servicio, no tú al servicio del dinero”, cuenta la joven. Los Cines Callao de Madrid fueron el pasado jueves el escenario del estreno de ‘Cuánto. Más allá del dinero’, un film de 17 minutos dirigido por Kike Maíllo –que puede verse completo en masalladeldinero.com- y en el que ha participado el Banco Santander creado con la intención de poner en equilibrio el valor de las experiencias y del dinero. Un papel que le ha llegado a Adriana en su mejor momento vital; “por eso he podido disfrutarlo, porque ya he aprendido que lo único que tiene valor en la vida es amar, las personas y el tiempo”..

–Está en un momento muy dulce de su carrera profesional, ¿qué le atrajo tanto de este proyecto?–Este corto tiene todos los elementos para decirle sí. Guión, mensaje, fuerza y la dirección de Kike Maíllo, al que le tenía muchas ganas.

–Lo cierto es que tiene un trasfondo que por su trabajo, rodeado de lujos y fama, no le es del todo desconocido…–Cuánto. Más allá del dinero es una critica a la sociedad en la que vivimos, que nos arrastra a la sobreexposición y nos hace regalar nuestros momentos más íntimos a cambio de nada. Afortunadamente no ha llegado el momento en el que vendamos nuestros recuerdos en las redes sociales a cambio de dinero olvidándolos para siempre pero sí creo que nos estamos convirtiendo en esclavos, tanto que a veces podemos perder nuestra identidad para tener cierta notoriedad..

–Todos nos sentimos ahora un poco famosos a cambio de likes, ¿verdad?–¡Y los propios famosos! Nada es tan importante como para perder tu tiempo y regalar lo vivido, y 250.000 euros tampoco. Somos por los demás y nos olvidamos de que tenemos que ser para nosotros mismos. Es una pena pero nos olvidamos del afecto y estamos obsesionados por no ser olvidados por la masa. Yo he aprendido que el dinero no vale más que mis experiencias vividas y por eso me pareció tan potente esta película.

–Podría dejarse llevar viendo la repercusión que cualquiera de sus publicaciones tiene en las redes sociales. Sin ir más lejos la foto del otro día en la que aparecía en biquini…–Yo soy muy afortunada porque las personas y las firmas que me siguen son muy respetuosas y me dan ese colchón de cariño constante que me ayuda a no olvidar lo que soy. Mi aparición en las redes sociales tiene un fin claro y no es otro que promocionar mi trabajo y lanzar mensajes que considero tienen que ver conmigo y son importantes. Por ejemplo, la foto del otro día de la que hablas reivindica la mujer real, la que tiene estrías y celulitis. Ojalá todos usáramos nuestros perfiles para celebrar la vida y no para maquillarla.

–¿Tendrá vacaciones este verano?–Parece que no, tengo en marcha una peli francesa y dos más aquí, en España..

–Habla del tiempo como lo más valioso, ¿en qué le gusta invertir el suyo?–Pues sinceramente, después de lo que he aprendido, podría decirte que me encanta leer, pasear a mi perrita y aprender de todo, que es cierto, pero si me tengo que quedar con algo en lo que invertir mi tiempo te diría que en estar con los míos, en cuidarlos, acompañarlos en sus malos momentos y, por supuesto, celebrar con ellos los buenos. Te lo prometo. Me siento muy amada y lo que más deseo es devolver esto.