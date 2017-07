Alba Carrillo repone fuerzas en todos los sentidos

Alba Carrillo presume en las redes de comer hamburguesas y de atiborrarse de comida. La modelo puede permitirse esos excesos tras las penalidades vividas en Honduras durante el programa Supervivientes. La chica de moda está de nuevo en España, retomando fuerzas y con ganas de no ceder ni un ápice en su enfrentamiento legal con el deportista y dj Fonsi Nieto por la custodia del hijo de ambos, Lucas. La bronca entre ambos va a continuar para seguir alimentando los programas televisivos del corazón junto al siguiente enfrentamiento de Carrillo con su ex, el tenista Feliciano López, también en el ojo del huracán.

Nieto, por su parte, se queja airadamente de que no puede disfrutar de la compañía de su pequeño a medida que aumenta su distanciamiento. La abogada de Alba Carrillo, Teresa Bueyes, desdeña de la última denuncia presentada por Fonsi, ya que entiende que no tiene ninguna razón porque estando en territorio nacional la madre tiene la tutela en exclusiva. El niño acudió el pasado jueves a la gala en directo en Telecinco de Supervivientes, pero ni él ni su madre acudieron a la fiesta posterior con todos los participantes del reality, que era uno de los motivos de denuncia del dj. La modelo, de 30 años, finalmente quedó en segundo lugar, con victoria del organizador José Luis, ex concursante de Masterchef. "Alba no necesita la autorización del padre una vez ha pisado territorio español", explicaba Bueyes en otro espacio de Telecinco, Sábado Deluxe. Tras publicar en instagram una foto con Lucas, Alba Carrillo ha colgado otra donde devora una hamburguesa en un crucero Disney: "Mucho tiempo soñando con este momento. Lucas molón y mami".