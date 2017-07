Alba vuelve de la isla y, con ella, regresa la polémica

No ganó, ni falta que le ha hecho para empezar a acumular titulares. Alba Carrillo llegó la noche del jueves a Telecinco como finalista de la última edición de Supervivientes después de haber vivido tres meses de experiencia extrema en una isla desierta. Parecía que se iba a convertir en la ganadora de una de las ediciones más cañeras de este reality, aunque se tuvo que conformar con la segunda plaza, dejando la victoria al que fuera concursante de MasterChef, José Luis.

Lo que no sabía Alba es que su regreso a un plató iba a terminar en los juzgados. Aunque en esta ocasión la denunciada no ha sido ella, sino su madre, Lucía Parientes. Cuando finalizó una de las pruebas, Alba acudió a una sala VIP donde le esperaba su mayor fan: su hijo Lucas. Aunque al niño ni se le vio ni siquiera se le escuchó en ningún momento, al padre de la criatura, el Dj Fonsi Nieto, no le hizo ninguna gracia que el menor esperara a su madre en un plató de televisión, ya que antes de que Alba comenzara el concurso había pactado con ella que Lucas la recibiría en casa. Pese a todo, la madre de Alba le mandó un mensaje a principios de esta semana pidiéndole permiso para acudir con el niño y así lo hizo aún con la negativa del padre. A Fonsi no le ha hecho ninguna gracia que la abuela de su hijo se salte a la torera sus decisiones y no ha dudado a la hora de interponerle una denuncia.