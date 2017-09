Ana de Armas conquista Hollywood

Ana de Armas (La Habana, 1988) se codea ya con lo más granado de Hollywood. La actriz hispanocubana promociona estos días en Madrid su próxima película en la meca del cine, Blade Runner 2049, en la que comparte pantalla con dos de los actores de mayor trayectoria en el mundo de la interpretación, el veterano Harrison Ford y el aclamado Ryan Gosling.

Con un vestido corto de manga larga y estilo barroco, con péplum a la cadera y cremallera vertical en la parte delantera que la estilizaba mucho, la complicidad de Ana con sus compañeros se palpó en el ambiente durante el photocall, demostrando el buen rollo que ya tiene con las estrellas internacionales. Los tres juntos presentaron la película, que se estrenará el próximo 6 de octubre, ante los medios españoles, no solamente acaparando miradas por sus impresionantes bellezas, sino también por su simpatía y carisma.

Ana demanda papeles femeninos con más sustancia en la industria del cine

La actriz, conocida en España sobre todo por la serie El internado, debuta en ciencia ficción con Blade Runner 2049, secuela del filme de Ridley Scott que se desarrolla treinta años después, en la piel de una mujer "fuerte" y "compleja", amante y mejor amiga del personaje de Ryan Gosling. Ana no duda en lanzar elogios a su compañero de rodaje, un actor "con experiencia", afirma, de quien ha aprendido "con solo mirarlo". "Es asombroso a nivel humano, profesional y buen compañero y alguien que carga no solo el peso de la película sino la figura en un rodaje en el que todo el mundo sigue", añade.

La intérprete, que acaba de terminar el rodaje de Three seconds a las órdenes de Andrea Di Stefano, manifestó también que en Hollywood, al igual que en el resto de la industria cinematográfica, el principal reto al que se enfrentan las actrices es conseguir personajes femeninos. "No existen, no se escriben y los que hay están estereotipados, porque han sido escritos desde una mentalidad cerrada y a veces hasta ignorante, por lo que hay que trabajar en eso, crear material para mujeres de diversas razas, países y acentos. A partir de ahí habrá que hablar de las condiciones y los salarios", señala la intérprete.