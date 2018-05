Andrea Duro y Chicharito ¿han roto su relación?

Javier Hernández Chicharito y Andrea Duro se convirtieron en la pareja sorpresa del pasado verano en un romance que el propio futbolista se encargó de difundir a través de Instagram y que no tardaron en confirmar en esta misma red social. Una vez hecho oficial, la pareja daba constantes muestras de su amor con fotos en las que aparecían felices y enamorados. Pero en las últimas semanas han dejado de dedicarse mensajes y esto ha hecho surgir rumores de ruptura que Andrea ha avivado con dos comentarios que parecen claras indirectas sobre el final de su relación. "Cuando me dijo que las trae muertas a todas, en seguida me di cuenta que hablaba de sus neuronas", escribió la actriz, y también: "Resiliencia" (que es la capacidad de adaptación a una adversidad). De momento la noticia no se ha confirmado ni desmentido.