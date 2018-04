Angelina y Brad llegan por fin a un acuerdo de divorcio

Año y medio después de su ruptura siguen sin poder verse, pero Angelina Jolie y Brad Pitt por fin han llegado a un acuerdo por el bien de sus hijos. Adiós a los rumores de que Brandgelina, la pareja más famosa de Hollywood en la última década, se reconcilien. El convenio de divorcio, que los abogados ya están redactando siguiendo las directrices pactadas por ambas partes, se hará público dentro de dos semanas. Entonces, si todo está correcto, será cuando se firme.

Sólo han tardado 18 meses en ponerse de acuerdo y no ha debido ser nada fácil ya que fuentes cercanas a los actores afirman que están tan mal que "no pueden estar en la misma habitación". Hay que recordar que "las cosas entre Brad y Angelina terminaron realmente mal", ha dicho uno de los amigos de la ex pareja al periódico británico The Sun.

El avance en las negociaciones que ha concluido por fin en acuerdo, del que no se ha desvelado nada de momento, ha sido posible porque ambos han pensado en el bien de sus hijos: Maddox, de 16 años; Zahara, de 13; Pax, de 14; Shiloh, de 11, y los gemelos de 9 años Knox y Vivienne. "Es un gran cambio, especialmente teniendo en cuenta las afirmaciones que Angelina hizo contra Brad", afirma dicha fuente.

Desde su separación, a Brad Pitt han intentado emparejarle con Jennifer Aniston, pues ella también se ha divorciado; mientras que a Angelina se le ha relacionado con el actor Garret Hedlund y últimamente con un desconocido y misterioso agente inmobiliario. / F. D.