Angelina Jolie habla por primera vez de su separación y no puede contener la emoción

Han tenido que pasar cinco meses para que Angelina Jolie comience a digerir su separación y hable de ella abiertamente a la prensa. Ha sido en el estreno de su última película y ante las cámaras de la BBC.

Angelina se desplazó hasta Camboya junto a sus seis hijos para presentar First they killed my father, una película que ha dirigido para contar, desde la mirada de un niño, el genocidio a la población camboyana por los Jemeres Rojos.Fue en la presentación de esta cinta donde la actriz no pudo pasar por alto las preguntas sobre su separación y, a pesar de que no quiso ahondar en las causas que llevaron al matrimonio a tomar esta decisión, sí puntualizó, con lágrimas en los ojos, que fueron "tiempos muy difíciles" para todos. "No quiero decir mucho acerca de esto.

Somos una familia y siempre lo seremos. Lo superaremos y seguiremos siendo una familia", dijo. Angelina aseguró que en estos momentos se encuentra volcada en sus hijos. "Muchas personas viven este tipo de situaciones, toda mi familia ha superado fases complicadas. Ahora estoy centrada en mis hijos, en nuestros hijos", se limitó a decir. Y añadió que estaba "buscando la manera de hacer que esto nos haga más fuertes y nos haga estar más cerca".

En la presentación de la última película de Angelina fueron protagonistas también sus hijos. "Esta película no ha sido hecha para centrarse en los horrores del pasado sino para celebrar la bondad y el talento de la gente de Camboya. Sobre todo, es mi forma de mostrar mi agradecimiento a Camboya. Sin Camboya yo no habría sido madre. Parte de mi corazón está y estará siempre en este país. Y parte de este país estará siempre conmigo: Maddox".