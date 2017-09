Angelina Jolie se apoya en sus hijos en la víspera de su primer año sin Brad Pitt

Fue a mediados de septiembre del pasado año cuando el mundo del corazón se despertó con la noticia más escandalosa de 2016: la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, hasta entonces considerada como la pareja perfecta de Hollywood. A partir de ahí, la especulación en torno a la vida privada de ambos actores (con noviazgos fantasmas incluidos) ha sido una constante. Aunque lo cierto es que ni Brad ni Angelina se han dejado ver desde entonces en compañía y, tanto uno como otro ha preferido centrarse en el trabajo y en su numerosa familia para intentar superar la separación.

El último ejemplo lo hemos tenido en Festival Internacional de Cine de Toronto, hasta donde se ha desplazado Angelina con sus seis hijos para presentar su última película First they killed my father: A daugther of Camboya Remembers. Angelina ha dejado claro que no le encuentra nada positivo a su nueva vida de soltera y que en esta nueva etapa de su vida no se siente tan fuerte como antes. Su mejor apoyo para salir de este bache es ver que sus hijos están llevando bien la separación y que se apoyan entre ellos en los momentos más complicados. "Son extraordinarios", ha dicho la actriz orgullosa del comportamiento de su numerosa familia.