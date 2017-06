Angelina, el mejor altavoz contra la explotación sexual infantil

Angelina Jolie ha vuelto a arropar a las niñas que han sido víctimas de violencia sexual en países desfavorecidos. En esta ocasión, la actriz mostró su apoyo como enviada especial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) a niñas refugiadas en Kenia que han huido de sus países tras haber sufrido violencia sexual y persecución.

"No sólo han tenido que huir de la violencia extrema o la persecución, lo han perdido todo y han sido testigos de la muerte de sus familiares, sino que también han tenido que enfrentarse a maltrato, intolerancia y adversidad", afirmó la actriz tras reunirse en Nairobi con una veintena de menores en el Día Mundial del Refugiado. Y añadió que "más de la mitad de todos los refugiados y personas desplazadas en el mundo son mujeres y niños. La forma en que los tratamos mide la humanidad de nuestras naciones". La actriz, que ha dado muestra de su compromiso con los refugiados en multitud de ocasiones y que no se cansa de alzar la voz por esta causa, pidió al mundo que no olvide el dolor y el sufrimiento de estas jóvenes y alabó el esfuerzo de todas ellas "para continuar adelante y vivir sus vidas de manera digna contra lo imposible".