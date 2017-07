Angelina revela los problemas que sufrió tras su divorcio

Diez meses después de su turbulento divorcio de Brad Pitt, cuyas condiciones aún están negociando, Angelina Jolie ha revelado en la edición de septiembre de la revista Vanity Fair que el estrés de la situación le produjo hipertensión y una parálisis facial periférica. "A veces, en las familias las mujeres se ponen a sí mismas en el último lugar, hasta que eso se manifiesta en la salud", ha contado.

La acupuntura le ayudó a recuperarse, pero en los últimos meses su piel está más seca y le han salido más canas. "No sé si es la menopausia o simplemente, el año que he tenido", ha comentado. No obstante, siente que está tomando sus decisiones "con inteligencia", poniendo en primer lugar a su familia y "tomando las riendas" de su vida y su salud. "Creo que eso es lo que hace completa a una mujer", ha añadido la actriz.