Arantxa habla sin tapujos y en exclusiva en ¡Hola!

Arantxa Sánchez Vicario ha concedido a la revista ¡Hola! su primera entrevista en exclusiva, unas declaraciones muy esperadas después de que se conociera su separación de Josep Santacana y la demanda por parte del Banco de Luxemburgo que pesa sobre ambos. "Estoy dolida, pero fuerte, y voy a luchar con todas mis fuerzas por mis hijos y por mí", comenta la ex tenista. "No me arrepiento de haber dado todo por amor, me arrepiento de haberle dado el control de todo lo que tenía", asegura sobre su todavía marido en una amplia entrevista en la que explica en qué situación está el proceso judicial que les enfrenta.