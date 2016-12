Artesanía y tradición para brindar en Navidad

La Navidad es sinónimo de tradición y de sabores especiales, algo que refleja a la perfección la cerveza Cruzcampo Edición Navidad 2016 que Heineken ha presentado en el Mercado malagueño de la Merced. Se trata de una receta especial de tintes artesanos que se produce en edición limitada desde 1983 solo para los andaluces. Su creador es el maestro cervecero jiennense Miguel Jiménez. Cuenta que lo que más le ha sorprendido este año es haber protagonizado el spot de la bebida. "Es lo más raro que me ha pasado en la vida, cuando acabó el rodaje empezaron a aplaudirme cuando a quien hay que aplaudir es al gran equipo que hay detrás de este trabajo". Lleva años creando la edición especial de Cruzcampo para estas fiestas, algo que le apasiona por "la libertad de hacer cambios, aunque son cambios mínimos de un año para otro, acertamos con los pequeños pasos". El resultado de la edición 2016 es una lager especial 100% malta que se caracteriza por su selección de lúpulo perle y lúpulo noble saaz, que le aportan un sutil aroma. Se trata de una cerveza elegante de color ámbar dorado y una bonita corona de espuma de color blanco roto perfecta para acompañar a los manjares navideños. "Teniendo en cuenta las comidas navideñas, sabrosas y con los mejores productos, con competencia de sabores y olores, decidimos darle más cuerpo a esta cerveza que no llegar a amargar y no es tan alcohólica como otras", explica Miguel. En cuanto al color llevan varios años apostando por una cerveza oscura. "Al principio era una cerveza mucho más clara pero pensamos que eso es más para el verano, para el invierno es mejor una cerveza más oscura", cuenta el maestro cervecero.

La producción exclusiva de 1.300.000 botellas ya se puede encontrar en bares, restaurantes y supermercados andaluces. Mientras, Miguel ya piensa en la edición especial del año que viene, en la que seguirá añadiendo detalles y refinando para que continúe siendo una buena aliada en las comidas navideñas, pero siempre con moderación.