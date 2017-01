La 080 potencia este año el lado cultural de la moda

La moda como fenómeno cultural. Ésta es la meta que se marca la próxima 080 Barcelona Fashion, un evento que tendrá lugar desde el 30 de este mes y hasta el 3 de febrero y que reunirá a más de una treintena de firmas nacionales. Para aunar moda y cultura, los organizadores de la pasarela catalana han decidido que el escenario de esta edición sea el del Teatro Nacional de Cataluña, que este año celebra su vigésimo aniversario. Además, toman como punto de partida la original propuesta de la firma francesa Pierre Cardin, que presenta su próxima colección a través del musical de Dorian Grey, un espectáculo que reflexiona sobre el inexorable paso del tiempo a partir de la obra de Oscar Wilde, con la dirección artística de Rodrigo Basilicati y protagonizada por Federico Marignelti y Thibault Serviere.

La 080 volverá a contar con grandes referentes de la moda catalana, como Custo Barcelona o Antonio Miró. Se suman, además, artistas emergentes como Daniel Rosa, Anel Yaos, Pilar del Campo y la firma Aubergin. Otro de los que desfilarán por primera vez sobre la pasarela barcelonesa serán Little Creative Fashion, ZE García o ES Collection. Esta última, que ha revolucionado la moda íntima masculina, será la encargada de clausurar los desfiles. Vuelven a cursar baja, como ya sucedió en 2016, firmas que han sido emblema de la 080 durante años, como Mango o Desigual.

El primer día del desfile, además de Pierre Cardin se mostrarán los diseños de Bóboli, CND By Cóndor, Blame, Miquel Suay y TCN. La segunda jornada será para LOA, Naulover, Txell Miras, Oscarleon, Josep Abril, Miriam Ponsa y Custo y el 1 de febrero le tocará el turno a Pilar del Campo, Pablo Erroz, Escorpion, Antonio Miró, VM La siberia y ZE García. Aubergin, Torras, Wom & Now, Yerse, Lebor Gabala, Justicia Ruano y Brain &Beast lo harán el día 2, y el último día le tocará el turno a Little Creactive Factory, ES Collection, Punto Blanco y Aldomartins.