Las Iglesias arrasan en Instagram (y lo sabes)

Cuando algún miembro de la familia Iglesias se abre una cuenta en una red social, su perfil es automáticamente sinónimo de éxito. Victoria y Cristina, gemelas y de tan solo 16 años, son ya el más claro ejemplo de ello. Las recién nacidas cuentas de las jóvenes en Instagram han comenzado a experimentar una imparable avalancha de seguidores después de que tanto sus hermanos como su padre lo pidiese. Tanto sus familiares como ellas tienen muy claro que van a ser las "próximas top models". La llamada a la acción de Julio fue tan solo el detonante. Tras los primeros miles de seguidores llegaron las decenas de miles y, por el momento, ambas rondan los 45.000, una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que apenas tienen, aún, algo más de 10 publicaciones cada una en sus respectivos perfiles.

Tras su entrada triunfal en Instagram quieren seguir los pasos de su madre, la modelo Miranda Rijinsburger, y hacer lo mismo en el mundo del modelaje. Para ello, cuentan con todos los atributos necesarios y tan solo esperan la oportunidad que las lance definitivamente al estrellato.

Sus posados para las redes apuntan, sin duda, maneras, pero sobre todo hablan de gustos, aficiones, de sus vidas y de un día a día especialmente cuidado para la cámara. Con una estética casi impecable, lo que sí han conquistado ya es un hueco en las páginas de todas las revistas.

Enamoradas de los animales, Cristina es más extrovertida que su hermana y sube imágenes luciendo un tipo digno de Victoria's Secret. Victoria, por su parte, también lo hace, aunque de forma algo más discreta y con un tono más familiar e, incluso, cercano.

Lo que más las diferencia es, por su puesto, su forma de ser y sus gustos, ya que físicamente son casi idénticas y apenas distinguibles la una de la otra. En cuanto a gustos, muchos se pueden dedicir por las cuentas que siguen: Beyoncé, Justin Bieber, Selena Gómez o su hermano Enrique Iglesias son algunos de sus referentes en el mundo de la música pero donde se encuentran más cómodas es en la zona de la moda y el glamour de las mejores modelos internacionales. Gisele Bundchen, Kendall Jenner, Gigi Hadid o Adriana Lima son otras de la figuras que siguen a través de la red.

La familia Iglesias no puede evitar producir artistas y las redes no pueden evitar seguirles y disfrutar de lo que hacen. Tras la ya lejana llegada a la música de los hermanos mayores, los pequeños también quieren entrar en el mundillo y no parece que lo vayan a tener dificil, sobre todo a juzgar por el éxito de las gemelas en estos primeros pasos hacia su sueño.

Efectivamente: los Iglesias triunfan alternativamente en los escenarios y en las redes y estas nuevas influencers están aquí para demostrarlo. Han llegado para quedarse... y lo sabes.