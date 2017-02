La hija de Judit Mascó toma su relevo sobre las pasarelas

Se llama María Vicente, tiene 19 años y la misma mirada y melena rubia que su madre. Es la hija mayor de Judit Mascó y se acaba de estrenar desfilando sobre una pasarela. A pesar de que no lo hace nada mal, la joven ha asegurado a la prensa catalana que no quiere seguir los pasos de su progenitora y que aceptó la propuesta de Custo como algo puntual. En el desfile, María no pudo contar con ningún miembro de su familia, ya que todos tenían compromisos profesionales que atender ese día.