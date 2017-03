La querella de Rociíto contra su ex acaba en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer

La guerra en la familia Jurado vuelve a tener un frente abierto, en este caso, una batalla que nunca llegó a estar cerrada por completo: la de Rocío Carrasco y su ex, Antonio David Flores.

Según adelantaron ayer en El Programa de Ana Rosa, la hija de Rocío Jurado interpuso a finales del pasado año una querella contra su ex y esta semana tendrá que acudir a los Juzgados de Alcobendas para ratificarla. No será la única, ya que el ex guardia civil también tendrá que acudir al mismo Juzgado, aunque lo hará un día más tarde, por lo que, de momento, no se verán las caras.

Lo llamativo del caso es que a petición del fiscal y por decisión judicial el caso ha sido trasladado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ya que se entiende que ha existido un maltrato continuado sobre la denunciante, tanto en las declaraciones como en el comportamiento y actitudes del denunciado. Es significativo que esta situación de maltrato, según apuntan, se ha producido desde el final del matrimonio hasta ahora. Rocío Carrasco ha aportado las entrevistas que Antonio David ha ido concediendo a los distintos medios desde que se separaron hasta ahora, según apuntó en Telecinco Antonio Rossi. El periodista aseguró que la intención de Rociíto era presentar una demanda penal y no civil contra su ex y es esto precisamente lo que ha hecho ahora.

Lo que aún no se sabe es si los dos hijos de la pareja tendrán que acudir en algún momento a declarar, ya que de ser así las palabras de los dos jóvenes (Rocío, de 20 años y Antonio David, de 18) podrían jugar en contra de su madre, ya que ambos viven junto a su padre desde que cumplieron la mayoría de edad.