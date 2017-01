y Selena ahora son enemigas

Para los millenials, no hay nada peor que un amigo te deje de seguir en las redes sociales. Es algo así como decirle te odio hasta lo más profundo de mi ser. Pues eso exactamente es lo que le acaba de pasar a Bella Hadid y Selena Gómez. Hasta ahora ambas artistas compartían amigos comunes (Selena es muy amiga de Gigi Hadid) y valoraban sus respectivas trayectorias. Pero desde que han salido a la luz las imágenes de Selena Gómez en actitud cariñosa con The Weeknd, la cosa ha cambiado de manera superlativa entre ambas.

Bella no está dispuesta a que una conocida sea la que le dé el relevo en el corazón del cantante y la mejor forma de mostrar su malestar es dejando de seguir a la que fuera chica Disney. Ya en el desfile de Victoria's Secret, donde Bella coincidió sobre la pasarela con su ex, dejó claro que aquella relación todavía le escocía demasiado como para pasar página. Por eso ahora no lo ha dudado dos veces a la hora de bloquear a la actriz en las redes sociales. Habrá que ver cómo evoluciona esta relación para ver si el mosqueo de la modelo es pasajero o si por el contrario es suficiente como para no volverlas a ver posar juntas.