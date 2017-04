Bananarama se reunirá casi 30 años después de su ruptura

Bananarama fue uno de los grandes grupos femeninos británicos antes del lanzamiento de las Spice Girls y su separación, en los últimos años de la década de los 80, fue un trauma para sus miles de seguidores. Ahora, cuando están a punto de celebrar los 30 años de su ruptura, el trío compuesto por Sarah Dallin, Siobhan Fahey y Keren Woodward ha confirmado que volverá a reunirse para dar una gira por el Reino Unido.

"Era ahora o nunca", ha dicho Woodward, que fue la que llamó a Fahey -quien se enemistó con sus compañeras y abandonó la formación en 1988- para proponerle la idea de juntarse de nuevo. "Pensaba que no iba a acceder, pero lo hizo", reveló la inglesa, de 56 años. Por su parte, Fahey, de 58, dijo al diario The Guardian que "el sentimiento de amor y amistad" que une a las tres componentes de la banda había sido "restaurado", después de que ella dejara Bananarama para crear Shakespears Sister, al no estar de acuerdo con el rumbo musical que estaba tomando la formación.

Bananarama, cuyo nombre se debe al programa de televisión infantil "The Banana Splits" y al título de la canción de Roxy Music, "Pyjamarama", se formó en 1979. En los 80 llegaron a vender más de 40 millones de discos, convirtiéndose en 1988 en el grupo femenino de más éxito en la historia del Reino Unido, según el Libro Guinness de los Récords.

Tras la salida de Fahey, Jacquie O'Sullivan la sustituyó hasta 1991, momento en el que Woodward y Dallin continuaron como un dúo.