Banderas, un anfitrión que se siente muy bien

Antonio Banderas está en Marbella para ejercer de anfitrión esta noche en la octava edición de Starlite Gala, la cita más solidaria del verano malagueño que organiza junto a Sandra García-Sanjuán. El actor acudirá a la gala acompañado de su novia Nicole Kimpel y un año más, gracias a su poder de convocatoria, recibirá a multitud de rostros conocidos. Como en ocasiones anteriores el evento estará presentado por Carlos Latre y por la modelo Valeria Mazza.

Antonio Banderas ha aprovechado su estancia en Málaga para presentar su nueva línea de complementos que ha diseñado para Starlite Shop. En el encuentro con la prensa que tuvo lugar ayer en El Corte Inglés de Puerto Banús el actor, que se ha afeitado la barba para la ocasión, contó que se encuentra bien y que por el momento no se va a volver a operar del corazón. "De momento me encuentro muy bien y he llegado al acuerdo con mis doctores de que no va a haber otra operación, salvo que en el futuro se vuelvan a reproducir las arritmias y entonces se puede hacer la operación y santas pascuas", apuntó. El malagueño explicó que "la primera intervención es la parte mecánica, y en la segunda, la parte eléctrica, existe la posibilidad de que se vuelvan a reproducir las arritmias". Sobre su colección de complementos, Banderas, que estudia diseño desde hace dos años y medio en una universidad de Londres, ha destacado que está inspirada en su cultura mediterránea y en el "sueño europeo después de la Segunda Guerra Mundial". "Tiene que ver con los colores azules, con un tipo de gafas muy años 50 y con personajes como María Callas, Jean Paul Belmondo, Federico Fellini, la Dolce Vita, el nacimiento del festival de Cannes, San Remo", indicó el actor sobre lo que el llama retrofuturo, es decir, "el volver a examinar aquellos años pero que al mismo tiempo aporten algo nuevo". Antonio ha estado acompañado por Valeria Mazza, que estos días disfruta de Marbella con sus dos hijos. La modelo también ha presentado su línea de accesorios que ha diseñado bajo el nombre Valeria Mazza Design para la Starlite Shop.

Para Banderas estos están siendo unos días muy especiales. El pasado jueves cumplió 57 años y lo celebró a lo grande. El actor ha compartido un video en sus redes sociales del momento en el que soplaba las velas de la tarta rodeado de sus familiares y amigos, entre los que no faltó su novia Nicole, que le dedicó una felicitación muy cariñosa.