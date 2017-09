Banderas apadrina una red social para artistas en ciernes

Antonio Banderas se ha convertido en el mejor embajador de Vibuk, una red social que persigue poner en contacto el talento artístico con las ofertas de empleo que surjan tanto para profesionales como para artistas amateurs. Banderas asegura que cuando conoció el proyecto se "enamoró" de su espíritu emprendedor. "Antes te enterabas de los castings en el café del teatro María Guerrero, hasta que alguien tenía la osadía de querer presentarte".

El malagueño asegura que esta aplicación le habría ahorrado mucho dinero en su faceta como director. "Hay un componente emocional: si en mis inicios yo hubiera tenido esta posibilidad, probablemente no me habría movido de la misma manera en la que me moví", dice al tiempo que confía en que el proyecto tenga una gran aceptación.