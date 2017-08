La belleza minimal de la mediana del clan Delevigne

Ser hermana o hija de famoso casi siempre es una garantía de éxito. O por lo menos un trampolín para llegar a lo más alto. Pertenecer a un clan familiar reconocido te abre numerosas puertas. Es el caso de las hermanas Delevigne: Chloe, Poppy y Cara. Son hijas del promotor inmobiliario Charles Delevigne y la estilista y personal shopper de unos grandes almacenes, Pandora Delevige. Desde pequeñas han estado relacionadas con la alta sociedad británica, y han acudido a los colegios más prestigiosos de Londres. De las tres hermanas, Poppy y Cara son las que están más vinculadas al mundo de la moda.

Poppy se dio a conocer en la industria por ser la musa del diseñador Matthew Williamson. Ahí comenzó su carrera y desde entonces ha desfilado para las firmas más prestigiosas como Burberry, Marc Jacobs, Louis Vuitton o Mango y es embajadora, junto con su hermana Cara, de Chanel. Es una de las it girls del momento y siempre se le ve en primera fila de los desfiles de alta costura de todas las ciudades del mundo.

Su belleza, capaz de adaptarse a cualquier concepto, es lo que fomenta su gran presencia

Su belleza es muy diferente a la de su hermana Cara, más transgresora y rebelde. Poppy es más clásica y minimalista, posee una imagen a la que el público está más acostumbrado. Aun así es su estilo el que marca la diferencia y le ha hecho llegar a lo más alto. Una mezcla de chic, elegancia inglesa, rockero y algo hippie es lo que define sus looks. Es capaz de combinar prendas sesenteras, vestidos bohemios y zapatillas sin que el resultado sea demasiado estridente. También ha sido portada de las revistas más importantes del universo de la moda, como Vogue, Elle o Harper´s Bazar y ha tenido la oportunidad de trabajar junto a los mejores fotógrafos. Su belleza camaleónica capaz de adaptarse a cualquier concepto es lo que fomenta la demanda de su imagen, siempre perfecta.

Sus compañías son de lo más especiales. Rodeada de un selecto grupo de amigos, durante una temporada compartió piso en Nueva York con la actriz Sienna Miller, que es su íntima amiga. También tiene una estrecha relación con las it girls Alexa Chung y Olivia Palermo. En 2014 se casó con James Cook con el que llevaba saliendo siete años, la pareja aun no tiene hijos, pero ella asegura que vendrán en un futuro. En las redes sociales se ven muchas publicaciones junto a sus hermanas Cara y Chole, sus sobrinos y sus padres. La familia tiene una estupenda relación, que es lo que en parte, le ha hecho llegar tan lejos y ser una de las it girls más influyentes del mundo.