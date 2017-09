Bertín Osborne no se imaginaba que una canción le podría traer tantos recuerdos. El último programa de Mi casa es la tuya ha mostrado al Bertín más sensible. El cantante no pudo aguantar las lágrimas cuando Niña Pastori entonó su Cai en casa de Antonio Carmona. Según reconoció luego, la canción le trajo a la memoria sus años en Jerez junto a su primera mujer, Sandra Domecq, fallecida en 2004.