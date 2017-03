Beyoncé ya tiene su propia Barbie embarazadaOrtega Cano recibe el alta hospitalaria

La cantante Beyoncé causó tanto impacto con el look que llevó en la pasada gala de los Grammy que han querido inmortalizarla con su indumentaria de diosa de la fertilidad. Ha sido el estilista brasileño Marcus Vinicus da Silva Bernardo quien se ha encargado de crear una Barbie a imagen y semejanza de Beyoncé, tanto es así que no sólo se ha conformado con reproducir hasta el último detalle del look sino que también le ha puesto una prótesis de plástico en la barriga para simular su embarazo.

El diestro José Ortega Cano ya se encuentra en casa después de la intervención quirúrgica a la que ha tenido que ser sometido por sus problemas cardíacos. El torero tuvo que ingresar a mediados de la pasada semana en el hospital Montepríncipe de Madrid debido a una "lesión coronaria crítica", que empeoró tras el último ingreso penitenciario de su hijo José Fernando, de nuevo en la prisión gaditana Puerto II.

Una vez en casa, Ortega Cano asegura que se encuentra bastante debilitado pero contento de que todo haya quedado en un susto.