Beyoncé cede su trono a Sean Diddy Combs

Beyoncé se apea del trono. Por primera vez en los últimos años, la cantante no es la famosa mejor pagada del mundo en la lista que elabora anualmente la revista Forbes. A pesar de que su último disco, Lemonade, es uno de los más exitosos de su carrera musical y de que en su gira siempre ha colgado el cartel de 'entradas agotadas', la diva del Bronx, que está a punto de ser mamá por partida doble, le ha cedido la primera plaza de este ránking al rapero Sean Diddy Combs. Beyoncé no esperaba que el rapero superaría los 105 millones de dólares que logró ella en 2016. Y los ha superado con creces. Ya que Combs ingresó el pasado año la friolera de 130 millones de dólares, una cantidad que no sólo ha obtenido de su exitosa gira sino también de sus negocios de vodka y de la venta de un tercio del accionariado de una conocida firma de ropa.

La tercera plaza del ránking de Forbes se la queda la reina de la literatura infantil, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter,que logró unos ingresos de 95 millones de dólares.

La cuarta posición es para el rapero Drake, que con sus 94 millones se sitúa por primera vez en los primeros puestos del ranking, ya que hasta el pasado año estaba en la segunda mitad de la tabla.

Compartiendo el quinto puesto están Ronaldo y The Weeknd, ambos con 93 millones, seguidos del presentador americano Howard Stern, con 90. El grupo Colplay se queda en la octava posición con unos ingresos de 88 millones. La penúltima plaza del 'top ten' es para el novelista James Patterson, con 87 millones, y la última, para el jugador de la NBA Le Bron James, que ingresó el pasado año 86 millones de dólares en su cuenta corriente.