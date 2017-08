El guerrero de Khaleesi conquista otros escenarios

Es holandés, nacido en una localidad cerca de Amsterdam hace 36 años. Ha participado en numerosas películas y series. Empezó su carrera desde muy niño, con 10 años hizo su primer trabajo y durante mucho tiempo trabajó en Holanda, donde es muy conocido. Pronto dio el salto a Hollywood, pero no fue hasta que se unió al elenco de Juego de Tronos en 2014 cuando se convirtió en el chico de moda. Su papel como el capitán Daario Naharis le encumbró a lo más alto del universo del cine y televisión. Gracias a este trabajo la mayoría de los ojos de la industria se posaron el él. También tiene relación con el mundo de la música. Durante unos años perteneció a la banda holandesa Fontane y en 2005, tras la separación del grupo, lanzó su propio álbum en solitario.

Es uno de los actores más deseados del momento, tanto fuera como dentro de la pantalla. Ha protagonizado películas en las que enamora a Blake Lively (El secreto de Adaline) y conquista a Tatiana Maslany (Orphan Black). Las modelos también caen rendidas a sus pies, por lo menos en anuncios como el de Chanel en el que participa Gisele Bünchend. Y, por supuesto, en Juego de Tronos seduce y defiende a Khaleesi (Emilia Clarke). Delante de la cámara su personalidad seria y su físico triunfan.

Michiel Huisman. Actor.

En su vida privada también todo es un éxito. Está casado con la también actriz holandesa Tara Elders, que conoció en un rodaje, desde hace nueve años y con quién tiene una hija.

Asegura que su familia es su gran apoyo, y algo de razón debe tener, ya que, siempre que pueden, lo acompañan en sus viajes de trabajo. Trabajo que no solo se ciñe a la actuación. Debido a su elegante estilo gentleman ha revolucionado la moda masculina y las cabeceras más destacadas demandan su imagen como portada. Es el caso de GQ, Elle, Vogue, L´Officiel Hommes o Man of the World y ha sido fotografiado por prestigiosos cámaras como Mario Testino. Incluso Karl Lagerfeld pidió que protagonizara el anuncio del mítico perfume Chanel Nº5.

Las redes sociales tampoco escapan a su encanto. En Instagram tiene 335 mil seguidores que están pendientes de lo que publica, la mayoría de paisajes y con toques más personales. En Twitter, donde comparte sus pensamientos y publicidad sobre su trabajo, acumula cerca de 40 mil seguidores. La mayoría de ellos son fans de Juego de Tronos, a los que parece que no les ha importado demasiado que dejara la serie hace algunas temporadas.