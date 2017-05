Bilbao será en 2018 epicentro de la alta cocina internacional

Bilbao acogerá el próximo año la gala de entrega de The Word's 50 Best Restaurants, considerados los Oscar de la gastronomía. Aunque esta ceremonia se celebraba en Londres desde su creación, en los dos últimos años ha viajado a Nueva York y a Melburne (Australia), y en 2018 será España la que acoja por primera vez la presentación de un ránking que ha coronado en varias ocasiones a restaurantes nacionales como el Bulli o El Celler de Can Roca (Girona).

El editor del Grupo de The World's 50 Best Restaurants, William Drew, recalcó que están "encantados" de ser recibidos en Bilbao y de que España sea nueva sede de esta ceremonia porque "como país ha estado siempre a la vanguardia de la gastronomía y la región vasca, en particular, tiene una cultura culinaria increíblemente rica". Drew puso especial acento en Bilbao y San Sebastián, por su "concentración de excelentes restaurantes, que varían desde destinos internacionalmente reconocidos hasta sus famosos bares de pintxos, lo que las convierten en uno de los mejores destinos culinarios del mundo". San Sebastián también acogerá algunos eventos paralelos a la presentación de esta lista de prestigio mundial que elaboran los más de mil miembros de la academia de The World's 50 Best Restaurants, como las conferencias #50BestTalks y el Banquete de los Chefs.

El anuncio se hizo ayer en un "brunch" vasco organizado en Eneko at One Aldwych de Londres con la asistencias de cocineros al frente de restaurantes reconocidos en esta lista, como Elena Arzak, Brett Graham, Isaac McHale y Eneko Atxa.