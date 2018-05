Los ingleses se preparan para la 'otra' boda del siglo

La de su padre, el príncipe Carlos, con Diana de Gales fue calificada en su día 'la boda del siglo', pero no será nada comparada con la de Enrique, ojito derecho de la reina Isabel II a pesar de sus numerosas salidas de tono a lo largo de su adolescencia. Aunque no se tienen aún previsiones de cuántos podrían ser los turistas desplazados por el enlace, basta mencionar que por la boda de los duques de Cambridge fueron más de 300.000 los visitantes. Mientras toda Inglaterra se arregla para su unión, también se encuentra en obras Kensington. La intención de Enrique y Meghan de tener descendencia pronto les aleja de Nottingham Cottage, la vivienda de dos dormitorios en la que viven actualmente. Su intención es ocupar el apartamento uno de Kensington, puerta con puerta con los duques de Cambridge.

La 'tv movie' que retrata a la pareja en la cama

A pocos días de la esperada boda, la familia real británica no respira del todo tranquila. A los ajetreos propios de estos días, se une el estreno el próximo domingo de una tv movie sobre los novios, Enrique y Meghan, que parece que no ha caído muy bien en Buckingham. Se titula Harry & Meghan: A Royal Romance, y relata la historia de amor de la pareja. Producida por la cadena Lifetime, la existencia de una escena sexual es lo que realmente ha hecho saltar las alarmas. En Kensington no quedaron contentos al verla, y no se sabe si finalmente ha logrado saltar la censura.