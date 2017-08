Blanca Suárez responde al tuitero que la llamó gorda y las redes le aplauden

Podría haber quedado en un comentario sin más, pero Blanca Suárez no se ha quedado callada ante las palabras que escribió un seguidor en su cuenta de Twitter: "A Kundogan le ponen las gordas. Primero Blanca Suárez y luego Anna Simón. La siguiente será Falete", dijo el usuario de la red social sin saber que poco después la actriz le respondería de forma tajante. "Cariño, la sociedad va como va, gracias a seres como tú. Gracias por aportar tu opinión sobre mi cuerpo; ahora la humanidad dormirá tranquila", le dijo la actriz en un comentario que pronto comenzó a tener el respaldo de sus seguidores a través de más de un millar de 'me gusta'.

Blanca no es la única actriz que no ha pasado por alto los insultos en redes sociales. Anabel Alonso respondió a una seguidora que la criticó en una entrega de premios con el comentario "Y llegó la gorda que se cree graciosa". A lo que la actriz respondió:"Te puede gustar o no cómo voy vestida o cómo me siente el traje, pero ser faltona y maleducada está de mas". En aquella ocasión el comentario de la madrileña se hizo viral y consiguió más de 7.000 'me gusta' en sólo un día.