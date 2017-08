Blanca está feliz con su cuerpo (y las redes también)

Blanca Suárez sigue avanzando en su particular cruzada contra los cuerpos perfectos. Hace sólo unos días la actriz contestaba de forma tajante al tuitero que la llamó gorda, y ahora ha revolucionado las redes con el desnudo integral para la portada de Women's Health que colgó ayer en su cuenta de Instagram, aunque lo más interesante de este post no es la foto sino sus comentarios. Blanca deja claro que cada uno tiene que sentirse a gusto con el cuerpo que le ha tocado y así lo subraya cuando dice: "Lidiamos todos los días con el espejo, con nosotras mismas, con lo que somos y con lo que se nos presupone que debemos ser. Esta soy yo. Rachas más redonda, rachas una raspa. Remolona y perezosa... y cuesta dar vueltas hasta por fin entender que haga lo que haga, por y con mi cuerpo, ha de ser por y para mí. Todas somos bellas, mucho; bellas por dentro y por qué no por fuera también si es lo que a una le hace feliz".

La actriz se siente satisfecha de haber sido elegida por la revista para su próxima portada porque de esta forma quiere reivindicar que ni ella ni nadie tiene un cuerpo perfecto. "No son perfectos ni quizá son lo que la gente espera. Pero es que somos mujeres normales... Y con el paso del tiempo estoy llegando a la conclusión de que llegar a ser una mujer normal y ser feliz con eso puede que sea el piropo mas bonito del mundo".

En el próximo número de Women's Health no sólo Blanca Suárez se desnuda para reivindicar los cuerpos reales sino también otras famosas que se suman al reto de mostrar su cuerpo sin retoques.