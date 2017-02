Una madre bocazas, la perdición de los famosos

Hace sólo unas semanas comenzó a extenderse el rumor de que Brad Pitt había vuelto a encontrar el amor en brazos de Kate Hudson tras su polémico divorcio de Angelina Jolie. Seguramente por aquello de que una imagen vale más que mil palabras, esta historia sin fotos no terminaba de convencer a muchos, aunque la entrada en escena de la madre de ella ha sido contundente a la hora de dar credibilidad a los hechos. La veterana actriz Goldie Hawn no se lo ha pensado dos veces cuando la prensa le ha preguntado por la relación que mantiene su hija Kate con el guapo de Pitt y, con total normalidad, ha confirmado el noviazgo. "Están buscando la mejor forma de hacerlo público", dijo la actriz, cargándose de un plumazo la posible estrategia de la pareja.

Pero Hawn no ha sido la única madre de famoso que ha metido la pata. También la madre de George Clooney ha sido noticia estos días porque ha sido la encargada de desvelar el sexo de los gemelos que espera Amal Alammudin. "Me dijeron que van a tener uno de cada", dijo la feliz abuela al portal Radar Online sin darse cuenta de que estaba dando una exclusiva.

También el padre de Beyoncé se suma a este club de progenitores bocazas, ya que fue él quien desveló a la revista Insider que la cantante estaba esperando un niño y una niña, algo que los futuros papás hubieran querido mantener en secreto. En este caso, en cambio, parece que no se trata de un desliz del futuro abuelo, sino más bien de una venganza por haberse enterado del embarazo de su hija a través de las redes sociales.

Pero éstos despistes no han sido los únicos. Hace algunos años, la madre de Demi Lovato fue la que sin darse cuenta confirmó el romance de la actriz con el cantante Joe Jonas, y la del actor Daniel Creig que, mientras presumía de las hazañas de su hijo, fue la encargada de anunciar al mundo que sería la mamá del próximo James Bond. La madre de Carla Bruni también ruborizó a la ex primera dama francesa el día que hizo público el nombre de su padre biológico, un asunto que Bruni siempre había intentado mantener en secreto.

Aunque, a la hora de desvelar secretos, también los amigos hablan en ocasiones más de la cuenta. Y si no, que le pregunten al torero Miguel Abelán que no se conformó con decir la fecha de la boda de su amigo Fonsi Nieto cuando ésta era el secreto mejor guardado de la pareja sino que también dijo antes que nadie el sexo del bebé que estaba esperando su ex, Natalia Verbeke. Jon Kortajarena también metió la pata de una forma parecida, cuando desveló el sexo del bebe que esperaba Elena Anaya.